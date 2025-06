Gli street tutor contro maranza e fracassoni

In un'estate che si fa sentire con il rumore delle serate in strada, Monza lancia una sfida ai "maranza" e ai fracassoni: gli street tutor. Questi nuovi alleati della polizia locale non solo garantiranno ordine, ma trasformeranno la movida in un’esperienza più piacevole per tutti. Un passo avanti verso città più sicure e accoglienti, dove il divertimento non deve compromettere il rispetto. Scopri come i tutor cambieranno le serate estive!

Maranza nelle serate d’estate? Bulli, vandali, maleducati, fracassoni? Il Comune di Monza ha la sua soluzione. Accanto agli agenti della polizia locale (e ovviamente alle altre forze dell’ordine attive sul territorio), per quanto di competenza dell’Amministrazione comunale arriveranno gli “ street tutor “. E così nelle vie della movida, quando qualcuno alzerĂ troppo i toni disturbando il sonno dei residenti o comunque adotterĂ comportamenti irriguardosi – rovesciando ad esempio fioriere o bidoni dei rifuti, stando alle ultime “mode“ –, potrebbe trovarsi di fronte agli “street tutor” che dal 13 giugno al 1° agosto, il venerdì e il sabato tenteranno di convincere a rispettare i regolamenti comunali e "i principi della buona educazione e della civile convivenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli street tutor contro maranza e fracassoni

Leggi anche "Sull’attività degli street tutor nessun errore" - Il dibattito sul caso Street Tutor si intensifica con il confronto tra Luca Negrini, consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia, e l'assessora alla sicurezza Camporota.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Gli street tutor contro maranza e fracassoni; Il Comune schiera gli street tutor, vigilantes per la sicurezza urbana. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gli street tutor contro maranza e fracassoni

Scrive ilgiorno.it: Maranza nelle serate d’estate? Bulli, vandali, maleducati, fracassoni? Il Comune di Monza ha la sua soluzione. Accanto agli agenti ...

Il Comune schiera gli "street tutor", vigilantes per la sicurezza urbana

Segnala primamonza.it: Il Comune assume i vigilantes per la sicurezza urbanaIl Comune schiera gli "street tutor", vigilantes per la sicurezza urbana ...

Milano, la giustizia privata contro i «Maranza»

Da cdt.ch: La giustizia La pura repressione può poco, se non nel breve periodo, sia contro i «Maranza» sia a maggior ragione contro i giustizieri privati finanziati dai follower (l’account degli Articolo 52 ...