Gli ospiti assortiti vanno da Giorgia a Clara dai The Koloros a Beppe Fiorello Co-conduttrice Vanessa Incontrada

Questa sera, alle 21.20 su Canale 5, non perdere la terza e ultima puntata di "Il Volo – Tutti per Uno 2025". Un evento che celebra la musica italiana, unendo voci straordinarie da Giorgia a Beppe Fiorello, in una cornice magica come Palazzo Te a Mantova. Con la scintillante Vanessa Incontrada al timone, preparati a un viaggio emozionante tra melodie e amicizie! Sarà una serata indimenticabile!

S tasera alle 21.20 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Il Volo – Tutti per Uno 2025. Sul bellissimo palco allestito presso Palazzo Te a Mantova, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble concludono il loro show televisivo di nuovo circondati da tanti amici e ospiti musicali. A condurre insieme a loro questa festa in musica c’è Vanessa Incontrada. Il Volo, la clip dallo show “Tutti per uno” X Il Volo – Tutti per Uno 2025 stasera su Canale 5, terza e ultima puntata registrata a Palazzo Te di Mantova. Continua il successo del format che, registrato in una location suggestiva, passa poi in tv su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gli ospiti assortiti vanno da Giorgia a Clara, dai The Koloros a Beppe Fiorello. Co-conduttrice Vanessa Incontrada

