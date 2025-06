Gli italiani usano sempre di più ChatGPT e gli altri strumenti AI

In Italia, l'uso di ChatGPT e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale sta decollando, con ben 13 milioni di italiani già coinvolti. Questo fenomeno non è solo un trend passeggero, ma riflette una crescente voglia di innovazione e semplificazione nella vita quotidiana. Immagina di avere un assistente virtuale sempre a portata di mano: il futuro è qui e sta rivoluzionando il nostro modo di comunicare! Scopri come questa tecnologia può trasformare anche le tue abitudini.

In Italia sta crescendo a ritmi vertiginosi l'utilizzo di ChatGPT e delle altre applicazioni di Intelligenza Artificiale. L'utilizzo delle applicazioni di Intelligenza Artificiale in Italia sta crescendo a ritmi vertiginosi. Lo rivelano i dati di aprile 2025 della piattaforma di Digital Analytics MyMetrix di Comscore, secondo cui 13 milioni di italiani, ovvero una fetta pari

Leggi anche Abitudini digitali degli italiani: cosa cercano online e come usano il web ogni giorno - Le abitudini digitali degli italiani sono in continua evoluzione, passando da semplici ricerche online e email a un utilizzo quotidiano di app, assistenti vocali e piattaforme in tempo reale.

