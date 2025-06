Gli afro romagnoli fanno squadra | Valorizziamo le nostre identità

Gli afro-romagnoli stanno scrivendo una nuova storia di integrazione e identità! Sandra Gabriel, con la sua passione contagiosa, invita a unirsi per valorizzare le radici culturali. Questo movimento non solo celebra le diversità, ma sottolinea l’importanza di una comunità coesa in un’epoca in cui l'inclusione è più che mai fondamentale. Scopri come queste voci stanno plasmando il futuro della Romagna!

Afro Romagnoli unitevi! E’ l’esortazione di Sandra Gabriel, dinamica ed appassionata signora di origine nigeriana, sposata ad un italiano nato in Puglia e residente a Cesena con la sua famiglia per motivi di lavoro, madre di Isabella 6 anni (nata a Cesena) e di Riccardo 10 anni (nato a Lecce). Ma non è certo un grido di guerra, anzi. dall’alto della sua flessuosa statura Sandra Gabriel - afro romagnola Doc - guarda alla sua terra d’adozione con amore e progettualità di incontri. E ce n’è uno già in calendario: il 26 luglio dalle 17 al Fruttipapalina in cui "raccontare, valorizzare, promuovere le identità afro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli afro romagnoli fanno squadra: "Valorizziamo le nostre identità"

