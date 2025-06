Giustizia civile inceppata L’economia va a rilento

La giustizia civile in Italia è una macchina inceppata che rallenta l’economia. Con i fondi del PNRR, Mario Draghi ha messo in campo un piano per snellire i procedimenti, ma il percorso è ancora lungo. La lentezza dei tribunali si riflette su investimenti e crescita: un sistema efficiente è cruciale per attrarre capitali. Sarà questa la chiave per sbloccare il potenziale italiano? Scopriamolo insieme!

IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA civile è un fattore determinante per l'economia di un Paese che vuole crescere. Il funzionamento della giustizia civile in Italia è inceppato da tempo. L'ex Governatore della BCE e Premier Mario Draghi con i fondi del PNRR ha voluto puntare proprio a snellire i procedimenti civili che fino al 2018 duravano mediamente più di 7 anni. Questi non sono certo tempi ragionevoli per dirimere contenziosi che coinvolgono le imprese specialmente adesso che i cambiamenti sono velocissimi. Si fa in tempo a fallire mentre si aspetta l'esito di un contenzioso. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si propone di ridurre, entro giugno 2026, del 40% la durata media di questi processi rispetto al 2019; e del 90% il numero di processi pendenti a fine 2022 (quelli originati dopo il 2016 per i Tribunali e dopo il 2017 per le Corti d'Appello).

