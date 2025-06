Giuntoli Juve ai saluti | in arrivo l’ufficialità della risoluzione sulle tracce del dirigente si sta già muovendo un club Le ultime

Cristiano Giuntoli si prepara a dire addio alla Juventus dopo solo due stagioni, un cambiamento che potrebbe segnare un capitolo importante nella gestione sportiva del club. Il dirigente è già nel mirino di un altro club, segno di come i talenti nel calcio stiano rapidamente cambiando maglia. Questo movimento non è solo una semplice transazione, ma un riflesso di un mercato in fermento, dove strategie vincenti sono cruciali. Rimanete sintonizzati!

Giuntoli Juve ai saluti: in arrivo l’ufficialità della risoluzione, sulle tracce del dirigente si sta già muovendo un club. Tutte le ultime sul suo futuro. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Cristiano Giuntoli, ormai a un passo dall’addio alla Juventus dopo sole due stagioni. Come riportato da Nicolò Schira è in arrivo l’ufficialità della risoluzione del suo contratto. Sulle tracce dell’ex dirigente del Napoli si sarebbe già muovendo un club di Premier League, che ha chiesto informazioni per affondare eventualmente il colpo una volta che il ds sarà libero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve ai saluti: in arrivo l’ufficialità della risoluzione, sulle tracce del dirigente si sta già muovendo un club. Le ultime

Leggi anche Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Cosa riportano altre fonti

Juve, non solo Giuntoli: ai saluti anche i suoi uomini di fiducia Pompilio e Stefanelli; Juventus, Giuntoli ai saluti: Comolli pesca subito dal Barça; Giuntoli e il possibile addio alla Juve: la reazione del dt e perché Elkann potrebbe salutarlo; Juventus, è finito il tempo di Giuntoli. Senza Conte, o resta Tudor o arriva Gasperini (Sky Sport). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Juventus, Giuntoli ai saluti: Comolli pesca subito dal Barça

calciomercato.it scrive: La Juventus si sta guardando con molta attenzione attorno ed in tal senso il destino di Cristiano Giuntoli può essere lontano dai bianconeri. Con Comolli in arrivo il primo colpo può essere pescato ...

Giuntoli, e adesso? Le due piste estere dopo l'addio alla Juve

Secondo msn.com: Risoluzione consensuale tra il dt e il club bianconero: vuole ripartire. In arrivo l’annuncio di Comolli, Calvo va all’Aston Villa ...

Giuntoli fu presentato dalla Juventus come “eclettico e innovativo”, in realtà è stato un naufragio (La Stampa)

ilnapolista.it scrive: Cristiano Giuntoli è vicino all'addio con la Juventus; il ds non ha soddisfatto le aspettative, né lottato per lo scudetto in due anni.