Giugliano celebra la Madonna della Pace Spinillo | Solo nella verità troviamo la vera pace

Giugliano si tinge di spiritualità con la celebrazione della Madonna della Pace. Il vescovo Spinillo invita a riflettere su un concetto fondamentale: solo abbracciando la verità possiamo davvero raggiungere la pace interiore. In un'epoca segnata da divisioni e conflitti, questo messaggio risuona forte, invitandoci a cercare l'armonia in un mondo sempre più complesso. Una giornata che ci ricorda il potere della fede e della comunità.

È iniziata con un messaggio profondo del vescovo di Aversa, Mons. Angelo Spinillo, la giornata di festa per la Madonna della Pace, conpatrona della città. Nel Santuario dell’Annunziata, gremito di fedeli, il vescovo ha sottolineato il cuore del messaggio mariano: “Maria ci insegna che per trovare la pace dobbiamo affidarci alla verità, e l’unica verità . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano celebra la Madonna della Pace, Spinillo: “Solo nella verità troviamo la vera pace”

Leggi anche Giugliano celebra la Madonna della Pace: “Solo nella verità troviamo la vera pace” - Giugliano è in festa per la Madonna della Pace, un evento che va oltre la celebrazione religiosa: riflette un bisogno collettivo di serenità e verità in tempi turbolenti.

