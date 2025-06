Giro d' Italia | Yates trionfa Aleotti e Covili chiudono in gruppo

Il 108° Giro d’Italia si chiude in bellezza: Yates conquista la maglia rosa tra i Fori Imperiali, mentre i talentuosi Aleotti e Covili si confermano promesse del ciclismo italiano. Questo trionfo, in un contesto così unico come il Vaticano, riflette un trend crescente di celebrazione dello sport in luoghi simbolici. E non è solo una vittoria: è un messaggio di speranza e rinascita per il nostro paese. Non perdere i dettagli!

Nello splendido scenario all’interno del Vaticano alla presenza di Papa Leone XIV e con l’arrivo ai Fori Imperiali, si è concluso il 108° Giro d’Italia, vinto a sorpresa dall’inglese Yates con i modenesi Giovanni Aleotti e Luca Covili che hanno concluso in gruppo. Dopo la vittoria nella crono di Alessia Orsi a Cotignola, la gemella Martina ha colto una ottima quinta piazza a Cartiglia (Vicenza) imitata dal concittadino carpigiano, l’allievo Giacomo Orlandi a Turbigo (Mi). Sempre tra gli allievi ha colto la nona piazza Federico Ganzaroli (San Felice) mentre i portacolori del Team Paletti, capeggiati dal neo campione emiliano Nicolò Fiumara, ieri hanno riposato e andranno a caccia del successo oggi nel Trofeo dei Tre Monti a Massalombarda (Ra). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro d'Italia: Yates trionfa, Aleotti e Covili chiudono in gruppo

Leggi anche Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

