Giro d' Italia | Simon Yates trionfa tra polemiche e giovani promesse

Il Giro d'Italia di Simon Yates si conferma un palcoscenico di emozioni, ma anche di polemiche e rivalità tra giovani talenti. Con Isaac Del Toro, a soli 21 anni, capace di brillare nonostante gli attriti con Carapaz, il futuro del ciclismo italiano sembra promettente. Mentre i veterani lottano per la gloria, le nuove leve si fanno notare, portando freschezza e competizione in un panorama sempre più dinamico. Chi sarà il prossimo campione?

Asilo. E’ stato il Giro di Simon Yates, ma anche dei due impiastri alle sue spalle: i dispetti infantili fra Del Toro e Carapaz resteranno una delle pagine più grottesche di sempre. Bellezza. Una tappa vinta e dodici giorni in rosa: pur buttando via un Giro per colpe sue e della squadra, a 21 anni Isaac Del Toro è già su un gradino alto. Coraggio. Gianmarco Garofoli, marchigiano di 22 anni, cade a Napoli e si fa l’intero Giro con un paio di costole rotte: pur conciato così, va in fuga e si piazza due volte. Non sono rose, ma fiorirà. Decisivo. Richard Carapaz è quello che più di tutti va all’attacco: ironia della sorte, il Giro si ribalta quando non lo fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net