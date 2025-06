Giro d’Italia 2025 il bilancio di Cordiano Dagnoni | Il lavoro con i giovani sta dando i risultati sperati

Il Giro d'Italia 2025 si chiude tra i trionfi, e Cordiano Dagnoni, Presidente della Federciclismo, celebra un successo fondamentale: il futuro del ciclismo italiano è nelle mani dei giovani. In un contesto sportivo in continua evoluzione, investire sulle nuove generazioni è la chiave per garantire un domani ricco di talenti. La passione e l’impegno dei giovani pedalatori stanno portando risultati concreti, rendendo il ciclismo sempre più vibrante e inclusivo. Non è solo una corsa, è

I giovani al centro. Esprime soddisfazione Cordiano Dagnoni, Presidente della Federciclismo intervenuto alla chiusura del Giro d'Italia 2025, corsa che ha visto la sua conclusione ieri, con la ventunesima tappa andata in scena tra le innumerevoli meraviglie di Roma. La massima autorità del ciclismo italiano ha commentato ai microfoni dell'Agenzia di stampa ANSA quanto visto nel corso delle tre settimane, ponendo ovviamente l'accento sui risultati ottenuti dai corridori italiani. " Il ciclismo italiano saluta la maglia rosa per un giorno di Diego Ulissi, il successo di tappa di Christian Scaroni, la maglia azzurra degli scalatori tra le più iconiche della corsa di Lorenzo fortunato, il quinto posto finale di un corridore esemplare come Damiano Caruso e il sesto di una promessa, ormai splendida realtà, che risponde al nome di Giulio Pellizzari.

