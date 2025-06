Giro d' Italia 2025 Del Toro tra rimpianti e record | una statistica lo avvicina a Coppi

Isaac Del Toro, protagonista indiscusso del Giro d'Italia 2025, si trova al centro di un dibattito acceso: sconfitto o promessa del futuro? Dopo 11 giorni da leader e una vittoria a Bormio, il giovane ciclista ha perso la maglia rosa, ma una statistica sorprendente lo avvicina a leggende del calibro di Coppi. Questo è solo l'inizio per Del Toro, un talento da seguire in un ciclismo sempre più competitivo!

Roma, 2 giugno 2025 – Per qualcuno è il principale sconfitto del Giro d'Italia 2025, avendo perso la maglia rosa alla penultima tappa dopo ben 11 giorni di primato, impreziositi dal successo a Bormio, ma per molti il futuro è comunque dalla sua parte: il protagonista è Isaac Del Toro e a propugnare questa seconda tesi c'è una particolare statistica che durava dal 1940 e che da ieri è stata aggiornata. Il record di Del Toro e il confronto con Coppi. Era infatti dall' edizione numero 28 della Corsa Rosa che un corridore piĂą giovane del messicano non saliva sul podio. E che corridore: si tratta infatti di Fausto Coppi, che fece addirittura meglio, aggiudicandosi quel Giro d'Italia a 21 anni non ancora compiuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Del Toro tra rimpianti e record: una statistica lo avvicina a Coppi

