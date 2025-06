Giro d’Italia 2025 | azzurri protagonisti ma poco vincenti non è mancata la sfortuna

Il Giro d'Italia 2025 si chiude con una nota amara per la squadra azzurra: solo una vittoria di tappa e un pizzico di sfortuna hanno segnato il percorso dei nostri ciclisti. Lorenzo Fortunato ha conquistato la Maglia Azzurra, ma è il tempo dell'attesa che preoccupa. In un contesto di crescente competitività nel ciclismo mondiale, come reagirà l'Italia? Il futuro potrebbe riservare sorprese, ma i nostri atleti devono rialzarsi più forti.

Una sola vittoria di tappa, la Maglia Azzurra di Lorenzo Fortunato, un doppio piazzamento nella top-10 in classifica generale e poche altre gioie per il Bel Paese in questa edizione del Giro d’Italia 2025 che si è concluso ieri a Roma. La sfortuna ha colpito gli azzurri che potevano giocarsela per qualcosa d’importante: Antonio Tiberi è caduto a Nova Gorica e ha dovuto salutare le speranze di podio nella classifica generale, stessa giornata funesta per Giulio Ciccone che addirittura ha dovuto salutare la Corsa Rosa a causa dell’infortunio. L’Italia può comunque gioire per le performance di Giulio Pellizzari: l’atleta della Red Bull – BORA – hansgrohe, nonostante partisse da gregario di Primoz Roglic, si è fatto notare alla grande conquistando, quando è stato liberato dagli ordini di scuderia, un’eccellente sesta posizione in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025: azzurri protagonisti ma poco vincenti, non è mancata la sfortuna

