Giro dei Tre Comuni | Alessiani domina la classifica generale in Toscana

Il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti sta infiammando la Toscana. In un weekend ricco di emozioni ciclistiche, il marchigiano Gabriele Andrea Alessiani guida la classifica generale con grinta e determinazione. Questa gara non è solo un evento sportivo, ma celebra anche la tradizione ciclistica della regione, pioniera di eventi a tappe. Resta sintonizzato per scoprire se Alessiani confermerà la sua supremazia nell’ultima frazione!

La gara più attesa e importante del weekend ciclistico in Toscana è il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara su tre tappe (la Toscana è stata la prima Regione a proporla), che si concluderà oggi lunedì con l’ultima frazione da Cenaia a Ponsacco. In testa alla classifica generale il marchigiano Gabriele Andrea Alessiani, al terzo successo nel 2025, che ha vinto sabato la tappa inaugurale a cronometro con 11“ sul laziale Fiacco e 12“ sul toscano Agnini, mentre ieri nella seconda frazione in circuito si è affermato con una splendida volata di potenza davanti a tutto il gruppo il laziale Brian Paris al quinto successo stagionale, con posti d’onore per Gregori e Profazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giro dei Tre Comuni: Alessiani domina la classifica generale in Toscana

Leggi anche Scuole chiuse per il Giro d’Italia giovedì 15 maggio: l’elenco dei comuni - Giovedì 15 maggio, le scuole in diversi comuni della Campania resteranno chiuse per il passaggio del Giro d'Italia 2025.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro dei Tre Comuni: Alessiani domina la classifica generale in Toscana; ALESSIANI SUPER NELLA CRONO DEL GIRO DEI TRE COMUNI; Ciclismo Alessiani comanda il Giro dei Tre Comuni; Ciclismo Alessiani si aggiudica la crono del Giro dei Tre Comuni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giro dei Tre Comuni: Alessiani domina la classifica generale in Toscana

Si legge su lanazione.it: La gara più attesa e importante del weekend ciclistico in Toscana è il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara su tre tappe (la Toscana è stata la prima Regione a proporla), che si conclu ...

Ciclismo, Alessiani comanda il Giro dei Tre Comuni

Segnala lanazione.it: Cenaia (Pisa), 1 giugno 2025 - La gara più attesa e importante del weekend ciclistico in Toscana è il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara su tre tappe (la Toscana è stata la prima Reg ...

GIRO DEI TRE COMUNI. PARIS VINCE LA SECONDA TAPPA, ALESSIANI CONSERVA IL PRIMATO

Come scrive tuttobiciweb.it: Sono stati 184 i corridori che sono partiti dall’Albania per conquistare la maglia rosa, ma alla fine solo in tre sono saliti sul podio all’ombra del Palatino e tra questi c’è anche Richard Carapaz, ...