Gira di sera in centro a Chieri con un coltello nella tasca dei pantaloni | fermato e denunciato

A Chieri, la sicurezza in centro si fa sempre più attenta. Un 34enne è stato fermato con un coltello da 20 cm nella tasca dei pantaloni, suscitando preoccupazione tra residenti e passanti. Questo episodio mette in luce un trend crescente: la richiesta di maggior controllo nelle aree urbane. La presenza di forze dell'ordine è fondamentale per garantire tranquillità e sicurezza, specialmente nei luoghi di ritrovo serali. Non sottovalutiamo mai l'importanza della vigilanza!