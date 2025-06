Giovanni Allevi incanta Expo 2025 a Osaka | ' Nostalgia' in anteprima mondiale

Giovanni Allevi ha fatto vibrare le corde dell'anima all'Expo 2025 di Osaka, presentando in anteprima mondiale ‘Nostalgia’, un adagio che promette di diventare un simbolo di emozione e rinascita. In un'epoca in cui la musica è un linguaggio universale, il maestro ascolano ci ricorda quanto sia potente l’arte nel connetterci, riportandoci ai valori profondi della nostra umanità. Non perderti questo viaggio sonoro!

Osaka, 2 giugno 2025 - Un momento di profonda emozione e arte ha segnato la giornata odierna a Expo 2025 Osaka. Il maestro ascolano Giovanni Allevi, direttore d'orchestra e compositore, ha incantato la Festival Station portando in anteprima mondiale la sua ‘Nostalgia’, un adagio estratto dal suo concerto ‘Mm22’ per violoncello e orchestra d'archi. L'esibizione dell'artista marchigiano rientra nella ricca programmazione delle Marche, regione protagonista di questa settimana al Padiglione Italia. 'Nostalgia': un ritorno carico di significato. La scelta del 2 giugno per il rilascio di ‘Nostalgia’ non è casuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Allevi incanta Expo 2025 a Osaka: 'Nostalgia' in anteprima mondiale

