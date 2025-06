Giovani di Forza Italia | al congresso nazionale anche una delegazione di brindisini

Il congresso nazionale di Forza Italia Giovani ha visto brillare la delegazione brindisina, con sette rappresentanti tra cui Donato Maggi. Un segnale forte di partecipazione e voglia di cambiamento tra i giovani, in un momento in cui l'Italia si interroga sul futuro politico. L'impegno dei giovani è cruciale: possono essere il motore di una nuova generazione di leaders. Rimanete sintonizzati per scoprire chi guiderà il movimento e quali idee porterà in campo!

Sono sette i delegati nazionali della provincia di Brindisi tra cui il brindisino Donato Maggi, coordinatore provinciale, presenti al congresso nazionale di Forza Italia Giovani, svolto lo scorso sabato al Palazzo dei Congressi di Roma per eleggere il nuovo segretario nazionale del movimento.

Scrive brindisireport.it: In sette hanno rappresentato il territorio, in occasione dell'evento che si è svolto a Roma. Il coordinatore provinciale Donato Maggi: "Siamo la generazione del cambiamento" ...

