Giovane transgender viterbese picchiata a Roma

La violenza contro le persone transgender continua a rappresentare una piaga sociale in Italia, come dimostra il recente episodio di Viterbo. La giovane Giulia Onofri ha documentato un attacco all'uscita di un locale romano, evidenziando un trend preoccupante: l'intolleranza sta crescendo nei luoghi pubblici. Questo episodio non è solo una questione di cronaca, ma un richiamo urgente a riflettere su quanto sia fondamentale costruire una società più inclusiva e rispettosa delle diversità .

Rissa nella serata di ieri 1 giugno, all’esterno di un locale lungo uno dei viali centrali di Roma. A testimoniarlo è un video diffuso su Instagram da Giulia Onofri, giovane transgender di Viterbo, che mostra una colluttazione sul marciapiede, con urla, spintoni e momenti di tensione tra più. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Giovane transgender viterbese picchiata a Roma

