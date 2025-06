giornata mondiale d azione dei disturbi alimentari di cosa parliamo e cosa si può fare

Il 2 giugno si celebra il World Eating Disorders Action Day, un’importante occasione per sensibilizzare su un tema che colpisce 3,5 milioni di italiani. I disturbi alimentari, amplificati dalla pandemia, richiedono un’attenzione collettiva. È fondamentale educare alla salute mentale e promuovere il dialogo per combattere stigma e solitudine. Unisciti all'azione: informati, parla, supporta. Ogni gesto conta! Diamo voce a chi fatica a trovare la propria.

Il 2 giugno si celebra il World Eating Disorders Action Day, la giornata mondiale d’azione sui disturbi alimentari. Siamo di fronte ad un problema molto diffuso. In Italia si stima che siano 3,5 milioni di persone con disturbi alimentari, come anoressia, bulimia, binge eating, ecc. Si tratta di numeri in forte aumento. “La pandemia da Covid-19 ha determinato un aumento del 30% di questi disturbi, con gravi ripercussioni sulle famiglie, che, disarmate, si trovano a fronteggiare i disagi dei propri figli causati dalla riduzione significativa dei contesti di socialità – segnala Laura Dalla Ragione, psichiatra, fondatrice della Rete DCA Umbria 1 e del numero verde SOS DCA, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Ananke di Villa Miralago. 🔗 Leggi su Dilei.it