giornata della solidarietà 2025 la premiazione delle classi vincitrici

Il 2025 segna un momento fondamentale per la solidarietà, con la premiazione delle classi vincitrici del concorso “Il rispetto di sé, dell’altro e di ciò che ci circonda”. Organizzato dall'associazione "Nicola Ciardelli" e sostenuto dalle istituzioni locali, questo evento celebra il potere educativo del dialogo e dell'inclusione. Un passo concreto verso una società più unita, dove i giovani diventano ambasciatori di pace e rispetto. Non perderti questa celebrazione!

L’associazione "Nicola Ciardellli" insieme alla giuria, all’amministrazione comunale, Provincia e Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Pisa, annuncia i vincitori del concorso “Il rispetto di sé, dell’altro e di ciò che ci circonda come fondamento di dialogo pace e inclusione”, bandito per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, in occasione della “ Giornata della Solidarietà ”. Domani, martedì 3 giugno, si terrà la premiazione della XVI edizione del concorso. Ecco dunque i vincitori. Per la sezione Linguistica primo posto per Serena Ferretti della IVA AFM del Pacinotti, con un testo ispirato agli incontri nelle sedi di Tribunale e Procura e la classe IIILN del Santoni-Gambacorti con testo ispirato all’incontro al Dipartimento di Veterinaria per la progettazione di una città hum-animal, che centrano perfettamente il tema della Giornata della Solidarietà 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it