Giornata della legalità un ulivo nel giardino della scuola media a Trecate

In occasione della Giornata della Legalità, il Comune di Trecate ha piantato un ulivo nel giardino della scuola media, un gesto potente che celebra la memoria e i valori di giustizia. Questo "Albero della Legalità" non è solo un simbolo, ma rappresenta un impegno collettivo contro le mafie e la cultura dell'illegalità. Un'iniziativa che si inserisce in un trend crescente di educazione civica nelle scuole, fondamentale per costruire un futuro di legalità.

