Giorgia Meloni sul referendum dell' 8-9 giugno | Vado a votare ma non ritiro la scheda È polemica

Giorgia Meloni scuote il dibattito politico a meno di una settimana dai cruciali referendum dell'8 e 9 giugno. La premier dichiara: "Vado a votare ma non ritiro la scheda", un gesto che alimenta le polemiche su un tema caldo, quello della partecipazione democratica. In un contesto dove l'astensionismo è in crescita, la sua posizione solleva interrogativi su cosa significhi davvero esercitare il diritto di voto. Un invito a riflettere, dunque, per ogni cittadino!

A una settimana dal voto sui 5 referendum dell'8 e 9 giugno, la premier Giorgia Meloni ha ufficializzato la propria posizione nel corso delle celebrazioni per la festa del 2 giugno: "Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni", ha detto ai cronisti dopo la deposizione della. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Giorgia Meloni sul referendum dell'8-9 giugno: "Vado a votare, ma non ritiro la scheda". È polemica

Leggi anche Giorgia Meloni perde la pazienza al vertice con la Grecia: nel fuorionda «fulmina» i collaboratori – Il video - Giorgia Meloni ha mostrato segni di frustrazione durante un recente vertice con la Grecia, rivelando la sua impazienza in un fuorionda che ha sorpreso i collaboratori.

Ne parlano su altre fonti

Referendum, Schlein attacca Meloni: “Dica chiaramente se andrà al voto, se non lo fa ha paura”; Le prime crepe sulla strada di Meloni; Referendum 8-9 giugno: il duello a tre per Meloni, Schlein e Landini; Si prospetta una partecipazione molto bassa al referendum, Elly Schlein: Impegnati a convincere le persone ad andare a votare. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giorgia Meloni sui referendum dell'8 e 9 giugno: "Vado a votare, ma non ritiro la scheda"

ilfoglio.it scrive: La premier rompe il silenzio sul voto ai referendum. Il centrodestra punta sull’astensione per far fallire il quorum, mentre il centrosinistra – soprattutto il Pd – resta diviso su lavoro e cittadinan ...

Referendum 8-9 giugno, Meloni: «Vado a votare, ma non ritiro la scheda»

Come scrive msn.com: «Vado a votare, ma non ritiro la scheda. È una delle opzioni». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ai giornalisti sul referendum dell’8 e 9 giugno all’arrivo in via dei Fori Imperiali a ...

Referendum, Meloni va a votare ma non ritira le schede: come si fa e cosa comporta

Secondo fanpage.it: Giorgia Meloni annuncia che andrà a votare al referendum dell'8 e 9 giugno, ma potrebbe scegliere di non ritirare la scheda, una forma di astensione attiva ...