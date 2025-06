Giorgia e Davide che forza | per entrambi la medaglia di bronzo agli Europei

Giorgia Pelacchi e Davide Comini, due nomi che risuonano con orgoglio a Plovdiv! La Canottieri Moto Guzzi ha brillato agli Europei di canottaggio, portando a casa medaglie e sogni. Questo bronzo non è solo un traguardo sportivo, ma anche un simbolo della resilienza italiana nel panorama sportivo europeo. Scopri come questi atleti lecchesi stanno ispirando una nuova generazione di campioni!

I Campionati europei di canottaggio a Plovdiv hanno parlato lecchese, nel segno della Canottieri Moto Guzzi. I suoi ex atleti, infatti, hanno fatto sognare, conquistando risultati clamorosi. Giorgia Pelacchi e Davide Comini sono saliti sul podio, mettendosi al collo entrambi la medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Giorgia e Davide, che forza: per entrambi la medaglia di bronzo agli Europei

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giorgia e Davide, che forza: per entrambi la medaglia di bronzo agli Europei. 🔗Ne parlano su altre fonti

Davide Maggio attacca Giorgia a Domenica In: “Io so perchè non hai vinto”/ “Non hai emozioni…”, web insorge

Secondo ilsussidiario.net: Non si è trattenuto Davide Maggio a Domenica In nella puntata del 16 febbraio. Ospite la cantante Giorgia, si è discusso a lungo sul perchè sia arrivata solo sesta al festival di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, Giorgia in lacrime ritira il premio Tim: «Non so se lo merito, ma vi ringrazio con tutto il mio cuore»

Segnala leggo.it: Giorgia con il brano "La cura per me" vince il Premio Tim - La forza delle connessioni. Il riconoscimento è stato assegnato all'artista di questa edizione più amato su app My Tim e su siti e ...