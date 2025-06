Gin & Tonic Festival | tre giorni di festa con drink food e musica

Scopri il Gin & Tonic Festival a Genova, dal 6 all'8 giugno 2025! Tre giorni di festa a Villa Bombrini, dove il gin incontra la musica e il buon cibo. Con oltre 400 etichette di gin, questa è l'occasione perfetta per avvicinarsi al mondo dei cocktail artigianali e creare il tuo drink ideale. Non perdere l'opportunità di immergerti in un'esperienza che celebra l'estate con stile e sapore!

Il Gin & Tonic Festival torna a Genova dal 6 all'8 giugno 2025 in una nuova location, villa Bombrini. Tre giornate intense tra gin, musica e vibrazioni per dare inizio all'estate. Dal tardo pomeriggio fino a notte fonda (orario 16-00,30) le protagoniste del festival saranno oltre 400. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Gin & Tonic Festival: tre giorni di festa con drink, food e musica

Leggi anche Brescia: Gin & Tonic Festival - Il 23 e 24 maggio, Brescia ospita il Gin & Tonic Festival in una POP-UP EDITION unica nel cuore di Piazzale Arnaldo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un lungo weekend a Mondovì dedicato al ginepro: ecco il festival “Giny”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gin & Tonic Festival 2025 a Genova: oltre 400 etichette, mercatino, dj-set ed eventi

Lo riporta mentelocale.it: A Genova arriva il Gin & Tonic Festival, in programma da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025 (ore 16 - 00.30). La manifestazione si svolge a Villa Durazzo Bombrini (Cornigliano), novità di questa ...

Gin & Sound 2025: la mia guida completa al festival che inaugura l’estate milanese

Come scrive milanolife.it: 30 maggio - 1 giugno 2025 - Tribune Idroscalo Milano Questo weekend segna l'inizio dell'estate milanese e posso dirvi che non c'è modo migliore per inaugurarla del Gin & Sound Festival. Dopo aver part ...

A Mondovì va in scena "Giny", il festival del gin e del ginepro

Secondo targatocn.it: Dopo l'anteprima nel periodo natalizio, si alza il sipario sulla kermesse che si svolgerà, a Piazza, dal 31 maggio al 2 giugno GINITALY diventa GINY il Festival ... al gin tonic, serviti ...