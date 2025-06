Gimbo festeggia 33 anni e si cimenta come golfista

Gimbo compie 33 anni e, oltre ai festeggiamenti con Chiara e amici, si lancia in una nuova avventura: il golf! Sempre alla ricerca di nuove sfide, il campione marchigiano dimostra che l'età è solo un numero. In un’epoca in cui il benessere e la vita attiva sono trend in crescita, Gimbo rappresenta un esempio di come coltivare passioni e rimanere giovani nel cuore. E voi, quali sfide vi ponete?

Ancona, 2 giugno2025 – Gimbo spegne trentatré candeline. Con la moglie Chiara e gli amici di sempre festeggia in un ristorante della zona con vista mozzafiato e poi pubblica, come suo solito, le foto della serata su Instagram. Una torta alla frutta, una candela che zampilla luminosa e un volto raggiante. Ma anche un po' stanco. Per il campione anconetano, che non perde mai l'occasione di dimostrare la sua forza e la voglia di vivere, non è un momento di forma esaltante. Lo ammette lui stesso nel video in cui dopo due tentativi di salto falliti sulla pedana dell'impianto di allenamento dell'Italico Conti, chiede ai suoi tifosi di esprimersi: "Ditemi voi se devo andare al Golden gala di Roma, non è il mio momento di forma migliore".

