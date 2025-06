Gilardino in pole per la panchina della Fiorentina Gazzetta

Alberto Gilardino torna a far parlare di sé, questa volta come possibile allenatore della Fiorentina. Dopo l'addio di Palladino, l'ex attaccante del Genoa sembra pronto a raccogliere la sfida. Un passaggio intrigante nel mondo del calcio, dove i ritorni sono sempre carichi di aspettative. Riuscirà Gilardino a scrivere un nuovo capitolo nella storia viola e risollevare le sorti del club? La curiosità è palpabile!

Nelle ultime ore di calciomercato, Alberto Gilardino emerge come il candidato numero uno per guidare la Fiorentina dopo l’addio di Raffaele Palladino. Secondo quanto indicato dalla Gazzetta dello sport, g ià accostato al club toscano nella scorsa estate, l’ex attaccante aveva allora scelto di proseguire con il Genoa. Ora, con la panchina viola vacante, il suo nome torna prepotentemente in auge. “ Fra Pioli e Baroni, rispunta il Gila. Alberto Gilardino è da tempo nel mirino della Fiorentina e il suo nome era stato già accostato con forza alla panchina viola la scorsa estate, prima che arrivasse Palladino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gilardino in pole per la panchina della Fiorentina (Gazzetta)

Leggi anche Fiorentina: Baroni e Gilardino in pole per la panchina. Palladino verso l’Atalanta? Viola Park muto - La situazione in casa Fiorentina si complica: Raffaele Palladino ha inviato le dimissioni, sorprendendo tutti dopo la recente difesa da parte del presidente Rocco Commisso.

