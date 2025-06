Giappone | costa nord-est sisma 6 3

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha scosso le coste nordorientali del Giappone, svegliando gli abitanti di Hokkaido nel cuore della notte. Fortunatamente, le autorità non hanno emesso allerta tsunami, ma l'evento riporta alla mente la vulnerabilità di questa regione sismicamente attiva. In un mondo sempre più in cerca di sicurezza, come rispondiamo a questi eventi naturali? La resilienza è il vero trend da seguire.

4.05 Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato al largo delle coste nordorientali del Giappone ed è stato avvertito in particolare nell'isola di Hokkaido. Le autorità locali non hanno emesso l'allerta tsunami. La scossa è stata registrata alle 3:51 del mattino con epicentro sulla punta di Hokkaido. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Giappone, terremoto di magnitudo 6.1 sull'isola di Hokkaido

Scrive tg24.sky.it: Non è stato diramato alcun allerta tsunami, anche se i media locali spiegano che potrebbero registrarsi cambiamenti nel livello del mare. Stando a quanto riportato dall'Agenzia meteorologica ...

Terremoto in Giappone, forte scossa al largo della costa nordorientale

Secondo informazione.it: Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stato registrato nel nord est del Giappone (QUOTIDIANO NAZIONALE) "Il terremoto ha avuto origine al largo della costa orientale di ...

