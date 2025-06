Giani | Il governo italiano riconosca lo Stato di Palestina come libero e autonomo

Eugenio Giani spinge il governo italiano a riconoscere la Palestina come uno Stato libero e sovrano. Questo gesto non è solo un atto politico, ma un segnale forte di apertura verso un dialogo più ampio e necessario in un contesto globale in cui le questioni di giustizia e autodeterminazione sono sempre più urgenti. Riconoscere la Palestina potrebbe diventare un passo significativo verso una stabilità duratura nella regione. Un tema da seguire con attenzione!

“Porterò in Consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Eugenio Giani. “Il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, anche agli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Giani: “Il governo italiano riconosca lo Stato di Palestina come libero e autonomo”

