Giani e Mazzeo | Riconoscere Stato Palestina

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, fa un passo audace: chiederà al Consiglio regionale di sollecitare il governo italiano a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. Questo gesto non è solo simbolico; rappresenta l'impegno della Toscana verso una giustizia globale e il dialogo internazionale. In un periodo in cui i diritti umani sono al centro del dibattito mondiale, Giani dimostra come anche le regioni possano influenzare le politiche estere. Un segnale importante che invita a riflettere sulla responsabil

FIRENZE Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, porterà in Consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo. "Questa azione – afferma il presidente –, anche agli effetti del diritto internazionale, può infatti svolgere una funzione di deterrenza maggiore nei confronti delle continue e ingiustificate incursioni e bombardamenti da parte delle forze del governo israeliano nel territorio della Striscia di Gaza ". Giani ha poi annunciato che chiederà che il governo italiano "riconosca nei comportamenti di Netanyahu e del suo esecutivo una continua violazione dei diritti umani, diritti inviolabili e appartenenti ad ogni individuo, così come affermato dalle Nazione Unite nella Dichiarazione Universale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giani e Mazzeo: "Riconoscere. Stato Palestina"

