Giampietro Pd sulle nuove restrizioni alla movida in centro | Altro che mediazione esercenti pugnalati alle spalle

La movida è un tema caldo in tutta Italia, e le nuove restrizioni a piazza Muzii accendono il dibattito. Piero Giampietro, capogruppo Pd, non risparmia critiche: “Pugnalati alle spalle” è solo l'incipit di un confronto che coinvolge esercenti e amministrazione. In un periodo di ripresa post-pandemia, il giusto equilibrio tra sicurezza e svago è fondamentale. Riusciremo a trovare una soluzione condivisa? Scopriamo insieme come evolverà

“Altro che mediazione. Gli esercenti di piazza Muzii prima sono stati convocati per un incontro in Comune e poi sono stati pugnalati alle spalle”. Non usa mezzi termini il capogruppo Pd Piero Giampietro per commentare la proroga decisa per la movida in centro dell’ordinanza “Cenerentola” che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Giampietro (Pd) sulle nuove restrizioni alla movida in centro: "Altro che mediazione, esercenti pugnalati alle spalle"

