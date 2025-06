Germania il superesercito di Merz | il piano tedesco

In un momento in cui la sicurezza europea è più che mai sotto i riflettori, la Germania lancia un piano ambizioso da 5 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina. Questo superesercito di Merz non solo rappresenta una risposta strategica alle tensioni geopolitiche, ma segna anche un cambio di passo nella politica di difesa tedesca. Cosa significa tutto questo per il futuro della NATO e dell'Unione Europea? Scopriamolo insieme!

Non è precisata, per motivi di sicurezza, la composizione del nuovo pacchetto di aiuti militari della Germania per l'Ucraina, del valore di 5 miliardi di euro, concordato nel vertice fra il cancelliere Friedrich Merz e il presidente ucraino Volodymir Zelensky tenutosi mercoledì scorso a Berlino. Le firme sono state apposte dai rispettivi ministri della Difesa, Boris Pistorius e Rustem Umerov, nella sede del Ministero della Difesa germanico, il “Bendlerblock”. Si pensa che il grosso del pacchetto riguarderà nuovi esemplari di armi tedesche che gli ucraini hanno già ricevuto e che l’eventuale novità consisterebbe nel missile da crociera aviolanciabile Taurus KEPD-350, l'arma a cui si riferiva verosimilmente Merz quando accennava ad «armi a lungo raggio». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Germania, il superesercito di Merz: il piano tedesco

