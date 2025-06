Genova maxi rissa tra una cinquantina di giovani sul lungomare sei carabinieri finiscono all' ospedale

Una maxi rissa tra una cinquantina di giovani ha scosso il lungomare di Genova, con sei carabinieri costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. In un contesto di crescente tensione sociale, questo evento mette in luce i problemi di sicurezza nelle nostre città . Sei ragazzi sono stati arrestati e ora affronteranno il processo per direttissima, mentre uno dei militari ha tentato la fuga con il taser. È tempo di riflettere su come proteggere i nostri spazi pubblici!

Sei ragazzi sono stati arrestati e verranno processati per direttissima. Uno dei militari ha usato il teser per fuggire. La guerriglia scoppiata all'alba Sei giovani idi età compresa fra i 18 e i 23 anni sono stati arrestati, e un diciassettenne è stato denunciato, questa mattina all'alba in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, maxi rissa tra una cinquantina di giovani sul lungomare, sei carabinieri finiscono all'ospedale

Genova, maxi rissa fra giovanissimi in corso Italia: arrestate 6 persone - Una maxi rissa tra giovanissimi a Genova accende i riflettori su un fenomeno allarmante: la violenza giovanile che sta dilagando in molte città .

