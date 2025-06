Genova maxi rissa fra giovanissimi in corso Italia | arrestate 6 persone

Una maxi rissa tra giovanissimi a Genova accende i riflettori su un fenomeno allarmante: la violenza giovanile che sta dilagando in molte città. I carabinieri, intervenuti per fermare il pestaggio, si sono trovati a fronteggiare una folla ostile. Questo episodio non solo segna un inaccettabile degrado sociale, ma pone anche interrogativi sul futuro dei nostri ragazzi e sulla sicurezza pubblica. È ora di riflettere e agire!

Tutto è successo poco prima dell'alba: intervento dei carabinieri sul lungomare per impedire un pestaggio, cui la folla ha risposto cercando di aggredire i militari.

