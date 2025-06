Gennaro Maffia fermato il coinquilino sospettato dell' omicidio dei due coniugi a Bologna | era all?aeroporto di Barcellona

Gennaro Maffia, il 48enne sospettato dell'omicidio dei coniugi Gondi e Monaldi a Bologna, è stato fermato all'aeroporto di Barcellona. Questo caso riaccende i riflettori su un tema drammaticamente attuale: la sicurezza nelle nostre città. In un'epoca in cui la criminalità sembra non dare tregua, ogni notizia di omicidio scuote le coscienze. Cosa si sta facendo per garantire un futuro più sicuro? La risposta è urgente.

È stato fermato Gennaro Maffia, il 48enne italiano nato in Venezuela sospettato dell'omicidio di Luca Gondi e Luca Monaldi, i due coniugi trovati morti in un appartamento a Bologna.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gennaro Maffia, fermato il coinquilino sospettato dell'omicidio dei due coniugi a Bologna: era all?aeroporto di Barcellona

Leggi anche Uccisi a coltellate in casa: Luca Monaldi è stato sgozzato, Luca Gombi eviscerato. Si cerca l'inquilino Gennaro Maffia - Un omicidio efferato scuote Bologna: Luca Monaldi e Luca Gombi sono stati trovati senza vita, in un delitto che rimanda a un trend inquietante di violenza nelle città italiane.

