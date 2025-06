Gennaro Maffia fermato a Barcellona | il coniquilino è sospettato di aver ucciso i due coniugi a Bologna Tra le ipotesi una lite per la casa

Gennaro Maffia, 48 anni e una vita segnata da misteri, è stato fermato a Barcellona. Sospettato di aver ucciso i coniugi Gondi e Monaldi a Bologna, il movente potrebbe essere una lite per la casa. Questo inquietante episodio solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti abitativi, un tema sempre più attuale in un'Italia dove la crisi del mercato immobiliare sta generando tensioni. Chi sarà il prossimo a pagare il prezzo di queste liti?

È stato fermato Gennaro Maffia, il 48enne italiano nato in Venezuela sospettato dell'omicidio di Luca Gondi e Luca Monaldi, i due coniugi trovati morti in un appartamento a Bologna.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gennaro Maffia fermato a Barcellona: il coniquilino è sospettato di aver ucciso i due coniugi a Bologna. Tra le ipotesi una lite per la casa

Leggi anche Uccisi a coltellate in casa: Luca Monaldi è stato sgozzato, Luca Gombi eviscerato. Si cerca l'inquilino Gennaro Maffia - Un omicidio efferato scuote Bologna: Luca Monaldi e Luca Gombi sono stati trovati senza vita, in un delitto che rimanda a un trend inquietante di violenza nelle città italiane.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

