La Juventus, alla ricerca di un nuovo timoniere, guarda oltre i confini nazionali. Tra le opzioni spunta Genesio, attuale tecnico del Lille, capace di stupire in Ligue 1. Questo movimento si inserisce in un trend più ampio di squadre che cercano talenti freschi e innovative strategie. La domanda sorge spontanea: chi sarà il prossimo a scrivere la storia bianconera? L’attesa cresce, e i tifosi sognano un futuro brillante!

Genesio Juve (Corriere dello Sport), opzione a sorpresa per la panchina del futuro! Anche il tecnico del Lille in corsa: la lista completa e aggiornata. Negli ultimissimi giorni è spuntata una nuova idea in casa Juve per quanto riguarda la panchina del futuro qualora la societĂ decidesse di non confermare Igor Tudor. SI tratta di Bruno Genesio, tecnico del Lille. Il francese è un’idea concreta come riportato dal Corriere dello Sport, ma certamente non l’unica: restano in corsa anche Roberto Mancini, Stefano Pioli e Marco Silva. La Juve è chiamata a sciogliere le riserve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genesio Juve (Corriere), opzione a sorpresa per la panchina del futuro! Anche il tecnico del Lille in corsa: la lista completa e aggiornata

