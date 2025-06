Gen V | il teaser trailer della stagione 2 mostra il ritorno dei protagonisti

Gen V torna sullo schermo! Il teaser trailer della stagione 2, rilasciato da Prime Video, anticipa un ritorno esplosivo dei protagonisti, in arrivo il 17 settembre. Questo spinoff di The Boys, che ha già catturato l’attenzione con la sua critica sociale e il suo humor tagliente, promette nuovi colpi di scena. Preparati a esplorare il lato oscuro dei supereroi come mai prima d'ora! Non perdere l'occasione di scoprire cosa li attende.

Prime Video ha condivido online il teaser trailer dei nuovi episodi di Gen V, spinoff di The Boys, in arrivo a settembre in streaming. Arriverà il 17 settembre in streaming su Prime Video, con i primi tre episodi inediti, la stagione 2 di Gen V, spinoff di The Boys di cui è stato condiviso il teaser trailer. Il secondo capitolo della storia si concluderà mercoledì 22 ottobre, al termine di una distribuzione a cadenza settimanale, con un memorabile season finale. Cosa accadrà in Gen V 2 Nelle prime scene della stagione 2 si vede Marie Moreau (Jaz Sinclair) che, insieme ad altri personaggi, sembra intrappolata nell'Elmira Adult Rehabilitation Center. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gen V: il teaser trailer della stagione 2 mostra il ritorno dei protagonisti

