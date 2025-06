Gen v disponibile su prime video dal 17 settembre

Gen V torna su Prime Video dal 17 settembre, e l’attesa è già palpabile! Questo spin-off dell'universo di The Boys si è distinto per il suo mix audace di azione e satira sociale, in un momento in cui le storie sui supereroi continuano a evolversi. Con un rinnovo ufficiale per la seconda stagione, Gen V promette di approfondire il lato oscuro del potere. Non perdere il prossimo capitolo di questa saga avvincente!

annuncio ufficiale e data di uscita di gen v 2. La piattaforma Prime Video ha confermato il rinnovo di Gen V, la serie spin-off dell'universo di The Boys. Dopo il successo riscosso nelle prime settimane di distribuzione, la produzione si prepara a tornare con una nuova stagione. La serie ha conquistato un vasto pubblico grazie alla sua combinazione di elementi come violenza grafica, tematiche adolescenziali, misteri e superpoteri incontrollabili. Questo mix ha reso Gen V la serie più vista su Prime Video in oltre 130 Paesi, come comunicato ufficialmente da Amazon. uscita e dettagli della seconda stagione.

