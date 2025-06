Gen V 2 riavvia tutto il mondo sempre più splatter e crudele di The Boys

Gen V 2 sta per riavviare il già crudo universo di The Boys, ma oggi i fan si trovano a fare i conti con una perdita inaspettata: Chance Perdomo. La sua scomparsa, avvenuta in un tragico incidente nel marzo 2024, ha lasciato un vuoto incolmabile. Il trailer promette una stagione ancora più splatter e scorretta, ma il ricordo di Perdomo invita a riflettere su quanto possa influenzare la narrazione. Sarà un tributo alla sua er

Quando si pensa a Gen V 2, i fan sono ancora scossi per la perdita di uno degli interpreti più amati dello show, Chance Perdomo, già visto nella saga After e nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina, scomparso per un incidente in moto nel marzo del 2024. Nell'accogliere il primo trailer della nuova stagione, il primo pensiero va a lui, che purtroppo manca da ogni inquadratura, anche se la clip è stata liberata per annunciare l'imminente ritorno dello show (il prossimo 17 settembre) creando il maggior hype possibile con le sue immagini. Il trailer della seconda stagione, va detto subito, alza un'asticella che bassa certamente non era.

