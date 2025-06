Gb | in arrivo 12 sottomarini nucleari

Il Regno Unito alza la posta nella corsa alla sicurezza globale: con la costruzione di 12 sottomarini nucleari, il premier Keir Starmer punta a rafforzare la difesa nazionale e della NATO per i prossimi decenni. Questo sviluppo non solo segna un cambio nell'approccio strategico del Paese, ma si inserisce in un contesto internazionale sempre più teso, dove le potenze cercano di affermare la propria influenza. La domanda sorge spontanea: quali saranno le conseguenze per l'equilibrio geopolit

5.06 Il Regno Unito costruirà fino a 12 sottomarini d'attacco per tenere il Paese e la Nato "al sicuro per decenni": lo annuncia il premier, Keir Starmer,in occasione della presentazione del rapporto sulla difesa strategica ('strategic defence review'), riporta la Bbc. I 12 sottomarini a propulsione nucleare saranno equipaggiati con armi convenzionali e sostituiranno l'attuale flotta. Il Segretario alla Difesa, Healey, aveva detto alla Bbc che Londra invierà un "messaggio a Mosca" che la Gran Bretagna è pronta a combattere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gb:crepe in reattori sottomarini atomici

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: LONDRA, 12 FEB - Quattro dei sette sottomarini a propulsione nucleare della flotta britannica 'scricchiolano' pericolosamente. Almeno a dar retta al Sunday Express, secondo il quale i sommergibili ...