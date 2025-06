Gazzetta dello Sport | Il Napoli di Conte riparte dalla difesa | nel mirino Beukema Gatti e Kiwior

Il Napoli di Antonio Conte punta sulla difesa per rinforzare le proprie ambizioni. Con nomi come Beukema, Gatti e Kiwior nel mirino, il mantra "solidità prima di tutto" si fa manifesto in un calcio italiano sempre più attento a costruire squadre robuste. La strategia del tecnico napoletano evidenzia come una buona difesa sia la base per aspirare a traguardi importanti. Riuscirà il Napoli a tornare competitivo? Seguiamo insieme questo viaggio!

«Solidità prima di tutto»: è questo il mantra del Napoli di Antonio Conte, e lo sarà anche nella nuova stagione. Come sottolinea Vincenzo D'Angelo su La Gazzetta dello Sport, la costruzione della squadra parte ancora una volta dalle fondamenta. Un'idea chiara fin dal primo giorno in cui il tecnico leccese ha messo piede a Castel Volturno: difendersi bene è la base per tornare vincenti. Difesa camaleontica e giocatori versatili Conte, nella sua conferenza di presentazione di un anno fa, snocciolò senza esitazione i numeri del disastro post-scudetto.

