Gazzelle dopo i concerti si prende una pausa | Voglio prendermi cura di me

Gazzelle annuncia una pausa dopo i suoi attesi concerti estivi a Milano e Roma, una scelta che riflette un trend sempre più presente tra gli artisti: prendersi tempo per la salute mentale. In un mondo frenetico, la cura di sé diventa una priorità. Questi live non saranno solo un ritorno, ma anche un modo per ricaricare le energie. Aspettatevi emozioni forti, prima del meritato respiro!

Un’estate intensa, due città simbolo, e poi una pausa per respirare. A giugno Gazzelle torna sul palco con due concerti speciali a Milano e Roma, tappe fondamentali del suo percorso e del legame con il suo pubblico. Due live molto attesi, carichi di aspettative e sentimento, che faranno da preludio a un momento di stop. Dopo questi appuntamenti, infatti, l’artista ha annunciato la scelta di prendersi del tempo per sé, per rallentare e rimettere a fuoco le priorità. Gazzelle si prende una pausa dopo i concerti: i motivi. Una felpa, un paio di occhiali da sole scuri, pacatezza e parole che, a contatto con la musica, riescono a emozionare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gazzelle, dopo i concerti si prende una pausa: “Voglio prendermi cura di me”

