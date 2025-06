Gaza Schlein | Il 7 giugno in piazza per dire basta al massacro

Il 7 giugno, unisciti a noi in piazza San Giovanni per alzare la voce contro il massacro di civili palestinesi. In un momento storico segnato da conflitti e divisioni, è fondamentale chiedere pace e giustizia per tutti. La leader Elly Schlein sottolinea un principio chiaro: ogni popolo ha diritto a vivere in sicurezza. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce e contribuire a un futuro di speranza e riconoscimento.

NETTUNO – “Il 7 giugno tutti in piazza San Giovanni per dire basta al massacro di civili palestinesi, ai crimini di Netanhyau, per chiedere il cessate il fuoco, il riconoscimento dello Stato palestinese perche’ anche i palestinesi come gli israeliani hanno diritto a vivere in pace, in sicurezza in uno Stato che gli sia riconosciuto. . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gaza, Schlein: “Il 7 giugno in piazza per dire basta al massacro”

Leggi anche Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanitĂ e riarmo - Nel vivace dibattito del question time, il premier Meloni ha affrontato Giuseppe Conte e Elly Schlein, suscitando un acceso confronto su temi cruciali come Gaza, sanitĂ e il piano di riarmo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Schlein per Gaza. Tutti a Roma il 7 giugno contro Netanyahu. Ma manca la piazza e resta il nodo silenzio elettorale; I giallorossi scelgono San Giovanni per la manifestazione del 7 giugno; Schlein e Conte uniti per Gaza, ma tensione sull'alleanza; Basta complicitĂ . Il 7 giugno a Roma in piazza per Gaza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gaza, Schlein: "Il 7 giugno in piazza per dire basta al massacro"

Si legge su msn.com: L'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas interviene durante il vertice del Dialogo di Shangri-La a Singapore, il 31 maggio 2025.

Gaza: Schlein,fermare massacro palestinesi,in piazza il 7 giugno

Lo riporta ansa.it: Vanno fermati il massacro dei palestinesi e la vendita di armi a Israele. Sono inaccettabili le cose che stiamo vedendo, per questo tutti coloro che condividono questa visione devono venire in piazza ...

Gaza, il PD si divide. Picierno attacca la Schlein: “Piazza usata per logiche interne”

Scrive msn.com: La manifestazione in programma il 7 giugno a favore della causa palestinese ha messo in evidenza una nuova frattura nel campo della sinistra. A sottolinearlo, senza mezzi termini, è l’eurodeputata del ...