Gaza neonato morto dopo raid dell' Idf su tenda medica a Khan Younis il corpicino estratto dalle macerie dai soccorritori - VIDEO

La tragedia di Khan Younis segna un nuovo tragico capitolo nel conflitto israelo-palestinese, con il drammatico recupero di un neonato senza vita tra le macerie. Mentre le tensioni continuano a crescere, la sofferenza dei piĂą vulnerabili, come i bambini, emerge in tutta la sua cruda realtĂ . Queste immagini toccanti invitano a riflettere sull'umanitĂ coinvolta in un contesto di guerra e disperazione. Cosa ne sarĂ del futuro delle nuove generazioni?

Le drammatiche immagini mostrano il corpo senza vita del neonato, recuperato dai soccorritori Continuano i bombardamenti dell'Idf sulla Striscia di Gaza. Ad essere colpito stavolta è il campo profughi di Khan Younis, nel quale vivono migliaia di sfollati palestinesi. Le tende del campo sono s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, neonato morto dopo raid dell'Idf su tenda medica a Khan Younis, il corpicino estratto dalle macerie dai soccorritori - VIDEO

Leggi anche Israele, il delirio di Moshe Feiglin, come Erode: "Ogni bambino a Gaza è un nemico, colonizziamola e non lasciamo nessun neonato" - VIDEO - Moshe Feiglin, leader del partito nazionalista israeliano Zehut, ha espresso commenti controversi sulla situazione a Gaza, dichiarando che ogni bambino gazaiano è un nemico e proponendo di colonizzare la regione senza lasciare neanche un neonato vivo.

