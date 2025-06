Gaza l’esercito israeliano espande l’offensiva via terra La denuncia dell’Onu | Subito un’indagine sulla strage di civili che cercavano aiuti

L'escalation del conflitto in Gaza segna un momento cruciale nella geopolitica del Medio Oriente, con l'esercito israeliano che intensifica la sua offensiva terrestre. L'ONU denuncia gravi violazioni, invitando a un'indagine sulla tragica strage di civili in cerca di aiuti. È fondamentale riflettere sull'impatto umano di queste azioni: dietro i numeri, ci sono storie di vita e speranza calpestate, in un contesto sempre più complesso.

L’esercito israeliano ha annunciato l’inizio dell’espansione dell’offensiva terrestre nella Striscia di Gaza. Lo riportano i media israeliani, all’indomani dell’ordine del capo di stato maggiore, il tenente generale Eyal Zamir, che aveva chiesto ai soldati dell’Idf di iniziare a operare in nuove aree dell’enclave palestinese. «Ieri le truppe hanno ampliato le manovre terrestri, eliminato terroristi e distrutto numerosi depositi di armi e infrastrutture terroristiche, anche sotterranee», si legge in una nota delle forze armate dello Stato Ebraico. Continua a salire il bilancio delle vittime palestinesi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

