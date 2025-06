Gaza Idf | Avviata l’espansione dell’offensiva di terra nella Striscia

L'espansione dell'offensiva di terra da parte delle forze israeliane nella Striscia di Gaza segna un punto cruciale in un conflitto che continua a scuotere il Medio Oriente. Mentre le operazioni militari si intensificano, cresce l'attenzione internazionale sulle conseguenze umanitarie e geopolitiche di questi eventi. Un aspetto interessante? Le distruzioni di infrastrutture sotterranee potrebbero cambiare radicalmente le dinamiche della sicurezza regionale. Resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – Le forze israeliane (Idf) confermano di aver allargato l'offensiva di terra nella Striscia di Gaza. "Nelle ultime 24 ore le truppe hanno ampliato le manovre di terra, eliminato terroristi e distrutto molti depositi di armi e infrastrutture del terrore, sia in superficie che sotterranee", affermano, secondo quanto riporta il Times of Israel.

Leggi anche Gaza, esercito israeliano: "Avviata espansione dell'offensiva di terra" | Guterres: "Indagine immediata sui palestinesi uccisi mentre cercavano aiuti" - L'escalation del conflitto a Gaza segna un nuovo capitolo di tensione e crisi umanitaria. Mentre l'esercito israeliano intensifica l'offensiva a Khan Younis, l'ONU lancia un appello urgente per proteggere i civili in cerca di aiuti.

