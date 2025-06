Gaza Humanitarian Fondation annuncia sempre più il disastro | Si muore di fame qui

La situazione a Gaza è un grido d’allerta che non possiamo ignorare. La Gaza Humanitarian Foundation denuncia un disastro umanitario in crescita, con la fame che diventa un'arma letale. In un'epoca in cui i diritti umani dovrebbero essere al centro del dibattito globale, ci si chiede: cosa sta succedendo alla solidarietà internazionale? È il momento di riaccendere l'attenzione su una crisi che colpisce milioni di vite innocenti.

Gaza, la fame come arma: il disastro annunciato della Gaza Humanitarian Foundation. Possibile che nessuno abbia più a cuore i diritti umani? Nella Striscia di Gaza, la distribuzione di aiuti umanitari si è trasformata in una tragedia. La Gaza Humanitarian Foundation (GHF), un'organizzazione sostenuta da Stati Uniti e Israele, ha preso il controllo delle operazioni di assistenza, sostituendo le agenzie umanitarie internazionali. Tuttavia, la sua gestione ha suscitato gravi preoccupazioni e critiche da parte della comunità internazionale. A Gaza si muore di fame:. Secondo quanto riportato da testimoni e fonti mediche, il 1° giugno 2025, almeno 31 palestinesi sono stati uccisi e oltre 120 feriti vicino a un punto di distribuzione degli aiuti a Rafah, nel sud della Striscia.

Leggi anche Gaza Humanitarian Foundation. Ex agenti della Cia, paradisi fiscali e banche d’affari: ecco chi distribuisce gli aiuti - La Gaza Humanitarian Foundation, coinvolta in operazioni di distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia, ha avuto origine nel novembre dello scorso anno, con connessioni che sollevano sospetti legati a ex agenti della CIA, paradisi fiscali e banche d'affari.

La Gaza Humanitarian Foundation, le società private e la gestione degli aiuti; Gaza, distribuzione di aiuti fatale per tre palestinesi; Hamas accetta la tregua degli USA. Allarme Unicef sui bambini morti; Gaza, al via gli aiuti di Ghf. Il ceo lascia a sorpresa. Hamas minaccia: “Chi li accetta la pagherà”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza Humanitarian Foundation annuncia la consegna di quasi 19 mila pacchi di aiuti

Da italiaoggi.it: La Gaza Humanitarian Foundation ha annunciato di aver consegnato nella mattinata del 2 giugno, ai residenti della Striscia 18.720 pacchi di aiuti, contenenti c ibo sufficiente per preparare oltre un ...

Morti a Rafah, Hamas: “3 morti”. Gaza Humanitarian Foundation: “Oggi consegnati 19 mila pacchi”

Scrive msn.com: Fuoco nel centro di distribuzione aiuti, Hamas: “3 morti e 35 feriti”. Il ministero della Salute di Gaza aveva riferito di oltre 31 palestinesi uccisi “L'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro ...

Gaza, spari sulla folla diretta al centro aiuti a Rafah: bilancio tragico. Crosetto annuncia misure urgenti

Si legge su notizie.it: Spari israeliani vicino al centro aiuti della Gaza Humanitarian Foundation a Rafah, con diversi morti, riferisce la BBC. Interviene il ministro della Difesa Guido Crosetto.