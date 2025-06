Gaza | Guterres chiede indagine su attacchi ai palestinesi e accesso agli aiuti

La situazione a Gaza continua a destare preoccupazione globale. Le parole di António Guterres sottolineano un tema cruciale: il diritto umanitario in zone di conflitto. In un mondo sempre più interconnesso, è inaccettabile che le persone debbano rischiare la vita per ricevere aiuti essenziali. La chiamata a un'indagine indipendente non è solo un appello etico, ma un passo necessario per garantire giustizia e responsabilità in un contesto di crisi profonda.

"Sono sconvolto dalle notizie di palestinesi uccisi e feriti ieri mentre cercavano aiuto a Gaza. È inaccettabile che rischino la vita per procurarsi del cibo. Chiedo un'indagine immediata e indipendente su questi eventi e che i responsabili siano chiamati a risponderne". Così il segretario generale Onu Antonio Guterres. " Israele ha chiari obblighi, ai sensi del diritto internazionale umanitario, di accettare e facilitare gli aiuti - prosegue - L'ingresso senza ostacoli di aiuti su larga scala per soddisfare le enormi necessità a Gaza deve essere ripristinato immediatamente. L'Onu deve poter operare in sicurezza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza: Guterres chiede indagine su attacchi ai palestinesi e accesso agli aiuti

