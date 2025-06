Gaza esercito israeliano colpisce una casa a Jabalia | 14 morti Le ricerche tra le macerie

La situazione a Gaza continua a destare preoccupazione globale, con l'ultimo attacco aereo dell'esercito israeliano che ha mietuto 14 vittime, tra cui sei bambini. Le immagini delle ricerche tra le macerie raccontano storie di vite spezzate e famiglie distrutte. Un dramma umano che si inserisce nel contesto di un conflitto protratto, richiamando l'urgenza di una riflessione collettiva su pace e diritti umani. Cosa possiamo fare per cambiare questa narrazione?

Le immagini mostrano le ricerche tra le macerie di un edificio nella città di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Secondo la Difesa civile palestinese, l'attacco aereo israeliano ha causato 14 morti. È stata colpita la casa della famiglia Al-Bursh e tra le vittime ci sono anche sei bambini e tre donne

Leggi anche Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

