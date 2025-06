Gaza esercito israeliano | Avviata espansione dell' offensiva di terra | Guterres | Indagine immediata sui palestinesi uccisi mentre cercavano aiuti

L'escalation del conflitto a Gaza segna un nuovo capitolo di tensione e crisi umanitaria. Mentre l'esercito israeliano intensifica l'offensiva a Khan Younis, l'ONU lancia un appello urgente per proteggere i civili in cerca di aiuti. La risposta di Hamas, pronta a negoziare una tregua, aggiunge un ulteriore strato di complessità . In un mondo sempre più interconnesso, la situazione a Gaza ci ricorda quanto sia fondamentale garantire diritti e dignitÃ

Secondo media palestinesi, Tel Aviv avanza a Khan Younis. Hamas: "Pronti a un nuovo round di colloqui per la tregua". L'Onu: "Inaccettabile che le persone rischino la vita per procurarsi del cibo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, esercito israeliano: "Avviata espansione dell'offensiva di terra" | Guterres: "Indagine immediata sui palestinesi uccisi mentre cercavano aiuti"

Leggi anche Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

