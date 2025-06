Gaza anche Mattarella si sveglia | Disumano ridurre popolo palestinese alla fame Israele consenta aiuti nella Striscia – VIDEO

In un momento in cui il mondo sembra sempre più diviso, le parole del Presidente Mattarella risuonano come un richiamo alla giustizia. Sottolineando il diritto dei palestinesi a un futuro sereno e definito, invita a riflettere sull'importanza di garantire aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Questo non è solo un appello isolato, ma un invito a tutti noi a sostenere la pace e i diritti umani, nel contesto di un'umanità che cerca speranza.

Mattarella ha anche voluto ricordare il diritto dei palestinesi ad avere “il loro focolare entro confini certi”, sostenendo la soluzione di avere 2 stati distinti Nel giorno della Festa della Repubblica, anche il Presidente Sergio Mattarella si sveglia e rompe il silenzio istituzionale genoci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, anche Mattarella si sveglia: “Disumano ridurre popolo palestinese alla fame, Israele consenta aiuti nella Striscia” – VIDEO

Leggi anche La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Mattarella, in un momento così drammatico, è importante che la nostra voce si faccia sentire.

